Чесноков Михаил Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.11.1936
Дата смерти12.10.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1959
Сын: Чесноков Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Чеснокова Тамара Яковлевна
Рождение ребёнка
21.12.1961
Дочь: Болотова Галина Михайловна
Мать ребёнка: Чеснокова Тамара Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.10.2000