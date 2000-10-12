Чесноков Михаил Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чесноков Михаил Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.11.1936

Дата смерти

12.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.12.1959

Сын: Чесноков Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Чеснокова Тамара Яковлевна

Рождение ребёнка
21.12.1961

Дочь: Болотова Галина Михайловна

Мать ребёнка: Чеснокова Тамара Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чеснокова Тамара Яковлевна

Смерть
12.10.2000
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