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Барндык Осип Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1846

Дата смерти

02.03.1912 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1846

Отец: Барндык Андрей Энгельбертович

Мать: Барндык Устинья Ивановна

Рождение ребёнка
08.06.1876

Сын: Барндык Александр Иосифович

Мать ребёнка: Барндык Мария Андреевна

Рождение ребёнка
10.07.1879

Сын: Барндык Петр Иосифович

Мать ребёнка: Барндык Мария Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Барндык Мария Андреевна

Смерть
02.03.1912 ст.
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