Барндык Осип Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1846
Дата смерти02.03.1912 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1846
Рождение ребёнка
08.06.1876
Сын: Барндык Александр Иосифович
Мать ребёнка: Барндык Мария Андреевна
Рождение ребёнка
10.07.1879
Мать ребёнка: Барндык Мария Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Барндык Мария Андреевна
Смерть
02.03.1912 ст.