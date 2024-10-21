Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Погребняк Трофим Васильевич

Мать: Погребняк (Павловская) Любовь Парфёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полынский Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
08.04.1964

Сын: Полынский Андрей Александрович

Отец ребёнка: Полынский Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
27.08.1967

Сын: Полынский Водим Александрович

Отец ребёнка: Полынский Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
30.09.1977

Дочь: Полынская Надежда Александровна

Отец ребёнка: Полынский Александр Сергеевич

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