Полынская (Погребняк) Валентина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.04.1964
Сын: Полынский Андрей Александрович
Отец ребёнка: Полынский Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
27.08.1967
Сын: Полынский Водим Александрович
Отец ребёнка: Полынский Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
30.09.1977
Дочь: Полынская Надежда Александровна
Отец ребёнка: Полынский Александр Сергеевич