Калужинова Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

02.05.1876 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Калужинов Терентий Леонтьевич

Отец ребёнка: Калужинов Леонтий Маркович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Калужинов Петр Леонтьевич

Отец ребёнка: Калужинов Леонтий Маркович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Александра Леонтьевна

Отец ребёнка: Калужинов Леонтий Маркович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Калужинов Василий Леонтьевич

Отец ребёнка: Калужинов Леонтий Маркович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Леонтий Маркович

Смерть
02.05.1876 ст.
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