Калужинова Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смерти02.05.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Калужинов Терентий Леонтьевич
Отец ребёнка: Калужинов Леонтий Маркович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Калужинов Петр Леонтьевич
Отец ребёнка: Калужинов Леонтий Маркович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Александра Леонтьевна
Отец ребёнка: Калужинов Леонтий Маркович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Калужинов Василий Леонтьевич
Отец ребёнка: Калужинов Леонтий Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.1876 ст.