Копылов Феодор Никонов
Место рождения
Дата рожденияС 1786 по 1787
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1786 по 1787
Отец: Копылов Никон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Дочь: (Копылова) Евдокия Феодорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1815
Дочь: (Копылова) Васса Феодорова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1835
РС 1850