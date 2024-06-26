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Копылов Феодор Никонов

Место рождения

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

С 1786 по 1787

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1770 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1786 по 1787

Отец: Копылов Никон

Мать: не указана

Смолины, Куменский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Дочь: (Копылова) Евдокия Феодорова

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Копылов Лука Феодоров

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1815

Дочь: (Копылова) Васса Феодорова

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Сын: Копылов Налим Феодоров

Мать ребёнка: не указана

Заозерье, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1835
РС 1850

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