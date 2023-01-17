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Дарья Ильинична

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Место рождения

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1726

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726

Отец: Илья Иларионович

Мать: Мария Трофимовна

Михайлово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
29.08.1750

Муж: Тимофей Евстафиевич

Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753

Сын: Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Евстафиевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Тимофей Евстафиевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Савва Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Евстафиевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Евстафиевич

Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Буяново, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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