Дарья Ильинична
Место рождения
Дата рождения1726
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1726
Отец: Илья Иларионович
Мать: Мария Трофимовна
Бракосочетание
29.08.1750
Муж: Тимофей Евстафиевич
Церковь Преображения Господня, Спас Талицы, погост, Скорыневская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1753
Сын: Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Евстафиевич
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Тимофей Евстафиевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Савва Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Евстафиевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Евстафиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно