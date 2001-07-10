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Глотов Василий Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1938

Дата смерти

10.07.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938

Отец: Глотов Владимир Федорович

Мать: Глотова (Бабакина) Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глотова (Астанина) Евгения Алелексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глотова (Горянова) Раиса

Рождение ребёнка
21.05.1966

Сын: Глотов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Глотова (Горянова) Раиса

Рождение ребёнка
19.12.1977

Сын: Глотов Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Глотова (Астанина) Евгения Алелексеевна

Смерть
10.07.2001

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