Глотов Василий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1938
Дата смерти10.07.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глотова (Горянова) Раиса
Рождение ребёнка
21.05.1966
Сын: Глотов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Глотова (Горянова) Раиса
Рождение ребёнка
19.12.1977
Мать ребёнка: Глотова (Астанина) Евгения Алелексеевна
Смерть
10.07.2001