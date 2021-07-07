Солдатенкова (Нетукова) Надежда Петровна
Место рождения
Дата рождения21.11.1949
Дата смерти07.07.2021
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1949
Отец: Грехов Петр Никанорович
Мать: Нетукова Мария Петровна
Бракосочетание
12.07.1969
Рождение ребёнка
19.10.1970
Сын: Солдатенков Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Солдатенков Владимир Андреевич
Рождение ребёнка
24.08.1977
Дочь: Заботкина Татьяна Владимировна
Отец ребёнка: Солдатенков Владимир Андреевич
Смерть
07.07.2021
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область