Солдатенкова (Нетукова) Надежда Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солдатенкова (Нетукова) Надежда Петровна

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Место рождения

Носово, Наро-Фоминский, Московская область

Дата рождения

21.11.1949

Дата смерти

07.07.2021

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1949

Отец: Грехов Петр Никанорович

Мать: Нетукова Мария Петровна

Носово, Наро-Фоминский, Московская область
Бракосочетание
12.07.1969

Муж: Солдатенков Владимир Андреевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.10.1970

Сын: Солдатенков Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Солдатенков Владимир Андреевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
24.08.1977

Дочь: Заботкина Татьяна Владимировна

Отец ребёнка: Солдатенков Владимир Андреевич

Щёлково, Щёлковский муниципальный район, Московская область
Смерть
07.07.2021
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
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