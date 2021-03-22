Попова (Мокина) Марина Ильдусовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1962
Отец: Мокин Ильдус Зиннатович
Мать: Мокина Любовь Андреевна
Рождение ребёнка
07.04.1988
Отец ребёнка: Попов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
03.12.1992
Отец ребёнка: Попов Алексей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан