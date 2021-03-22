Попова (Мокина) Марина Ильдусовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Мокина) Марина Ильдусовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1962

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1962

Отец: Мокин Ильдус Зиннатович

Мать: Мокина Любовь Андреевна

Рождение ребёнка
07.04.1988

Сын: Попов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
03.12.1992

Сын: Попов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Попов Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Алексей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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