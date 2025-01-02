Аблакатов Дмитрий Александрович
Место рожденияНерехта
Дата рождения04.06.1977
ПолМужской
Отец
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.06.1977
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Аблакатова Татьяна
Нерехта
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
31.07.2000
Сын: Аблакатов Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности