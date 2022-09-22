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Шапошников Игорь Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.05.1989

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1989

Отец: Шапошников Игорь Виленович

Мать: Шапошникова Альбина Валентиновна

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