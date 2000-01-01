Лузенина Парасковья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛузенина Парасковья Алексеевна

Лузенина Парасковья Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Лузенин Петр Ефимович

Отец ребёнка: Лузенин Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Лузенин Иван Ефимович

Отец ребёнка: Лузенин Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Лузенина Маремьяна Ефимовна

Отец ребёнка: Лузенин Ефим Григорьевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Лузенин Ульян Ефимович

Отец ребёнка: Лузенин Ефим Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лузенин Ефим Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close