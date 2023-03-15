Ланских Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛанских Иван

Ланских Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Ивановна

Мать ребёнка: Ланских Ефросинья Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланских Иван Иванович

Мать ребёнка: Ланских Ефросинья Еремеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ланских Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Ланских Ефросинья Еремеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ланских Ефросинья Еремеевна

Смерть
Неизвестно
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