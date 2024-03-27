Рабинович (Каплан) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович (Каплан) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Каплан Марк

Мать: не указана

Смерть
1998
Киев
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