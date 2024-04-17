Карякин Прокофей Кириллович Киреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1642
Дата смерти1711
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642
Отец: Карякин Кирей Кирилл
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карякин Марка Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карякин Нефед Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1669
Сын: Карякин Ульян Прокопьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1711