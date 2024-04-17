Карякин Прокофей Кириллович Киреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карякин Прокофей Кириллович Киреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1642

Дата смерти

1711

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1642

Отец: Карякин Кирей Кирилл

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карякин Марка Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карякин Нефед Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1669

Сын: Карякин Ульян Прокопьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1711

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