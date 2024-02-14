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Галиуллин Файзрахман Галиуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.09.1919

Дата смерти

11.09.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

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1948 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галиуллина (Насырова) Файруза

Военная награда
Неизвестно
Галиулин Файзи Галиевич Медаль «За оборону Москвы» Наградной документ Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 1767 зап 58 зенад ПВО Приказ подразделения от: 28.07.1944 Издан: 58 зенад ПВО
Рождение ребёнка
20.08.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина (Насырова) Файруза

Рождение ребёнка
09.04.1948

Сын: Галиуллин Ильдар

Мать ребёнка: Галиуллина (Насырова) Файруза

Рождение ребёнка
05.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галиуллина (Насырова) Файруза

Смерть
11.09.1992

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