Галиуллин Файзрахман Галиуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1919
Дата смерти11.09.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Военная награда
Неизвестно
Галиулин Файзи Галиевич Медаль «За оборону Москвы» Наградной документ Воинское звание: мл. сержант Воинская часть: 1767 зап 58 зенад ПВО Приказ подразделения от: 28.07.1944 Издан: 58 зенад ПВО
Рождение ребёнка
20.08.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиуллина (Насырова) Файруза
Рождение ребёнка
09.04.1948
Сын: Галиуллин Ильдар
Мать ребёнка: Галиуллина (Насырова) Файруза
Рождение ребёнка
05.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галиуллина (Насырова) Файруза
Смерть
11.09.1992