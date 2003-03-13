Клинников Виктор Анатольевич
Место рождениясело Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Дата рождения19.12.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1955
село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.09.1977
Сын: Клинников Дмитрий Викторович
Мать ребёнка: Клинникова Елена Аркадьевна
Хабаровск
Рождение ребёнка
19.05.1994
Дочь: Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Клинникова Елена Аркадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Хабаровск