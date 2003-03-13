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Клинников Виктор Анатольевич

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Место рождения

село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край

Дата рождения

19.12.1955

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.12.1955

Отец: Клинников Анатолий Григорьевич

Мать: Клинникова Надежда Кирилловна

село Платоновка, Ханкайский район, Приморский край
Рождение ребёнка
03.09.1977

Сын: Клинников Дмитрий Викторович

Мать ребёнка: Клинникова Елена Аркадьевна

Хабаровск
Рождение ребёнка
19.05.1994

Дочь: Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Клинникова Елена Аркадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинникова Елена Аркадьевна

Место жительства
Неизвестно
Хабаровск
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