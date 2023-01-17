Усольцев Виктор (Викул) Артамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцев Виктор (Викул) Артамонович

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Место рождения

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

28.02.1912

Дата смерти

13.08.1963

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

1938 г.р.
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Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912

Отец: Усольцев Артамон Феодорович

Мать: Усольцева Акулина Николаевна

Карпово, Солонешенский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
07.11.1938

Сын: Усольцев Александр Викторович

Мать ребёнка: Усольцева Параскева (Прасковья)

СССР
Рождение ребёнка
05.02.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усольцева Параскева (Прасковья)

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Усольцев Виктор Викторович

Мать ребёнка: Усольцева Параскева (Прасковья)

Улан-Удэ, Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Усольцева Параскева (Прасковья)

Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Бугульма, Бугульминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
13.08.1963
г.Бугульма, Татарстан
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