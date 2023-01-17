Усольцев Виктор (Викул) Артамонович
Место рождения
Дата рождения28.02.1912
Дата смерти13.08.1963
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1912
Рождение ребёнка
07.11.1938
Сын: Усольцев Александр Викторович
Мать ребёнка: Усольцева Параскева (Прасковья)
СССР
Рождение ребёнка
05.02.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усольцева Параскева (Прасковья)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Усольцев Виктор Викторович
Мать ребёнка: Усольцева Параскева (Прасковья)
Улан-Удэ, Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Усольцева Параскева (Прасковья)
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.08.1963
г.Бугульма, Татарстан