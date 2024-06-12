Марфа Петровна
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смертиПосле 1825
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1804
Муж: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Ирина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1817
Сын: Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Григорьевич
Смерть
После 1825