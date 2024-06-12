Марфа Петровна 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМарфа Петровна

Марфа Петровна

Место рождения

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

После 1825

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
1804

Муж: Алексей Григорьевич

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Ирина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Григорьевич

Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1825
Заболотка, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.