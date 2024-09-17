Мартынов Петр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1922
Дата смерти14.08.1942
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: Мартынов Егор Алексеевич
Мать: не указана
Смерть
14.08.1942
Вериловка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
погиб во время ВОВ, красноармеец, 575 стрелковый полк 161 стрелковой дивизии (II). Место захоронения Воронежская обл., Березовский р-н, д. Вериловка, юго-западнее, 500 м, кладбище № 3, братская могила... Показать все