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Мартынов Петр Георгиевич

Место рождения

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1922

Дата смерти

14.08.1942

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Мартынов Егор Алексеевич

Мать: не указана

Муромцево, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Смерть
14.08.1942
Вериловка, Рамонский муниципальный район, Воронежская область
погиб во время ВОВ, красноармеец, 575 стрелковый полк 161 стрелковой дивизии (II). Место захоронения Воронежская обл., Березовский р-н, д. Вериловка, юго-западнее, 500 м, кладбище № 3, братская могила... Показать все

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