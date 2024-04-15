Казаринов Петр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
26.09.1904 ст.
Купино, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Иван Федорович Казаринов
Рождение ребёнка
01.09.1907 ст.
Сын: Казаринов Сергей Петрович
Мать ребёнка: Казаринова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно