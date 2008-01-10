Кузнецова (Лумазова) Наталия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Лумазова) Наталия Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1984

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1984

Отец: Лумазов Виктор Акимович

Мать: Лумазова Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
10.01.2008

Сын: Кузнецов Никита Алексеевич

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Юрьевич

Рождение ребёнка
13.09.2016

Дочь: Кузнецова Юлианна Алексеевна

Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Юрьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузнецов Алексей Юрьевич

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