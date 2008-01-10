Кузнецова (Лумазова) Наталия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1984
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1984
Отец: Лумазов Виктор Акимович
Мать: Лумазова Ирина Борисовна
Рождение ребёнка
10.01.2008
Сын: Кузнецов Никита Алексеевич
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Юрьевич
Рождение ребёнка
13.09.2016
Дочь: Кузнецова Юлианна Алексеевна
Отец ребёнка: Кузнецов Алексей Юрьевич
Бракосочетание
Неизвестно