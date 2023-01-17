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Кузовкин Олег Вячеславович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.04.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ТБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1983

Отец: не указан

Мать: не указана

Родился в городе Магдебург Германии. Расположен на средней Эльбе, у восточного края Магдебургской бёрды.
Рождение ребёнка
13.08.2008

Сын: Кузовкин Иван Олегович

Мать ребёнка: Кузовкина Мария Николаевна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Рождение ребёнка
24.12.2010

Дочь: Кузовкина Алёна Олеговна

Мать ребёнка: Кузовкина Мария Николаевна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Бракосочетание
08.05.2011

Жена: Кузовкина Мария Николаевна

Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.2016

Дочь: Кузовкина Евгения Олеговна

Мать ребёнка: Кузовкина Мария Николаевна

Биробиджан, город Биробиджан, Еврейская автономная область
Место жительства
С 13.08.2021
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
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