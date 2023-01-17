Кузовкин Олег Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.04.1983
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1983
Отец: не указан
Мать: не указана
Родился в городе Магдебург Германии. Расположен на средней Эльбе, у восточного края Магдебургской бёрды.
Рождение ребёнка
13.08.2008
Мать ребёнка: Кузовкина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
24.12.2010
Дочь: Кузовкина Алёна Олеговна
Мать ребёнка: Кузовкина Мария Николаевна
Бракосочетание
08.05.2011
Софиевка, Пономарёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.01.2016
Дочь: Кузовкина Евгения Олеговна
Мать ребёнка: Кузовкина Мария Николаевна
Место жительства
С 13.08.2021
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область