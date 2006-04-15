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Климов Даниил Алексеевич

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

15.04.2006

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.2006

Отец: Климов Алексей Юрьевич

Мать: Съедина Анжелика Владимировна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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