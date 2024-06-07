Шубин Александр Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шубин Александр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

12.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шубина) Евдокия Дмитриевна

Место жительства
Неизвестно
Деревня Пыжи, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1926

Дочь: Савчук (Шубина) Анна Александровна

Мать ребёнка: (Шубина) Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.08.1933

Дочь: Сибирякова (Шубина) Любовь Александровна

Мать ребёнка: (Шубина) Евдокия Дмитриевна

Кировская область Шабалинский район
Рождение ребёнка
12.01.1940

Дочь: Яковина (Шубина) Валентина Александровна

Мать ребёнка: (Шубина) Евдокия Дмитриевна

Смерть
12.09.1941

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