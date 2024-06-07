Шубин Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти12.09.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Деревня Пыжи, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
31.01.1926
Дочь: Савчук (Шубина) Анна Александровна
Мать ребёнка: (Шубина) Евдокия Дмитриевна
Рождение ребёнка
09.08.1933
Дочь: Сибирякова (Шубина) Любовь Александровна
Мать ребёнка: (Шубина) Евдокия Дмитриевна
Кировская область Шабалинский район
Рождение ребёнка
12.01.1940
Дочь: Яковина (Шубина) Валентина Александровна
Мать ребёнка: (Шубина) Евдокия Дмитриевна
Смерть
12.09.1941