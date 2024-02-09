Марина Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марина Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1786

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1771

Сын: Влас Мартемьянов

Отец ребёнка: Железов Мартемьян Васильев

Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Василей Мартемьянов

Отец ребёнка: Железов Мартемьян Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маланья Мартемьянова

Отец ребёнка: Железов Мартемьян Васильев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Мартемьянова

Отец ребёнка: Железов Мартемьян Васильев

Смерть
1786
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