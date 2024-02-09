Марина Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1771
Сын: Влас Мартемьянов
Отец ребёнка: Железов Мартемьян Васильев
Ефимьево, Вачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1787
Сын: Василей Мартемьянов
Отец ребёнка: Железов Мартемьян Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маланья Мартемьянова
Отец ребёнка: Железов Мартемьян Васильев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь Мартемьянова
Отец ребёнка: Железов Мартемьян Васильев
Смерть
1786