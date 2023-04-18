Затеева Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗатеева Татьяна

Затеева Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Сапунова Прасковья Федоровна

Отец ребёнка: Затеев Фёдор

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
19.03.1905

Сын: Затеев Степан Федорович

Отец ребёнка: Затеев Фёдор

План, Неверкинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Затеева Пелагея

Отец ребёнка: Затеев Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Затеев Михаил

Отец ребёнка: Затеев Фёдор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Затеев Фёдор

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close