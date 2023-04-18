Затеева Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Сапунова Прасковья Федоровна
Отец ребёнка: Затеев Фёдор
Рождение ребёнка
19.03.1905
Отец ребёнка: Затеев Фёдор
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Затеева Пелагея
Отец ребёнка: Затеев Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Затеев Михаил
Отец ребёнка: Затеев Фёдор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Затеев Фёдор
Смерть
Неизвестно