Востриков Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Варвара Левоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вострикова Варвара Левоновна

Рождение ребёнка
12.04.1799

Сын: Востриков Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Вострикова Варвара Левоновна

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

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