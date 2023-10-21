Петунина (Раскатова) Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петунин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Петунин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горшкова (Петунина) Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Петунин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехова Римма
Отец ребёнка: Муж1
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петунин Сергей
Смерть
Неизвестно