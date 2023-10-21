Петунина (Раскатова) Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петунина (Раскатова) Анна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Раскатов Михаил

Мать: Раскатова (Балагурова) Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петунин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Петунин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горшкова (Петунина) Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Петунин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехова Римма

Отец ребёнка: Муж1

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петунин Сергей

Смерть
Неизвестно

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