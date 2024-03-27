Махмутов Исхак
Место рожденияд.Семеновка Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1928
Рождение ребёнка
1930
Смерть
Неизвестно