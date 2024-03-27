Махмутов Исхак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМахмутов Исхак

Махмутов Исхак

Место рождения

д.Семеновка Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатима

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.