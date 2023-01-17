Гарист (Полева) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения12.04.1965
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1965
Отец: Полев Владимир Николаевич
Мать: Полева Галина Ивановна
Рождение ребёнка
07.02.1987
Дочь: Гарист Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Гарист Алексей Александрович
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.12.1992
Дочь: Гарист Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Гарист Алексей Александрович
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область