Гарист (Полева) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарист (Полева) Ольга Владимировна

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Место рождения

Путятин, ЗАТО Фокино, Приморский край

Дата рождения

12.04.1965

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1965

Отец: Полев Владимир Николаевич

Мать: Полева Галина Ивановна

Путятин, ЗАТО Фокино, Приморский край
Рождение ребёнка
07.02.1987

Дочь: Гарист Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Гарист Алексей Александрович

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
08.12.1992

Дочь: Гарист Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Гарист Алексей Александрович

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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