Амира — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амира

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

FG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юссеф

Мать: Рушания

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нариман

Отец ребёнка: Ришат

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марьям

Отец ребёнка: Ришат

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