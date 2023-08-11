Молявко Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Молявко Лариса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1957

Пол

Женский

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молявко Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1982

Сын: Молявко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Молявко Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1985

Сын: Молявко Тимофей Михайлович

Отец ребёнка: Молявко Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1986

Дочь: Храмова (Молявко) Александра Михайловна

Отец ребёнка: Молявко Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1994

Сын: Молявко Иван Михайлович

Отец ребёнка: Молявко Михаил Дмитриевич

Рождение ребёнка
1996

Сын: Молявко Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Молявко Михаил Дмитриевич

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