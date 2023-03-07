Климочкин Андрей Федорович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1928
Сын: Климочкин Николай Андреевич
Мать ребёнка: Климочкина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
15.01.1934
Сын: Климочкин Василий Андреевич
Мать ребёнка: Климочкина Анисья Павловна
Рождение ребёнка
23.11.1939
Сын: Климочкин Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Климочкина Анисья Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно