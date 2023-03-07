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Климочкин Андрей Федорович

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Место рождения

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.11.1928

Сын: Климочкин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Климочкина Анисья Павловна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.01.1934

Сын: Климочкин Василий Андреевич

Мать ребёнка: Климочкина Анисья Павловна

Рождение ребёнка
23.11.1939

Сын: Климочкин Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Климочкина Анисья Павловна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климочкина Анисья Павловна

Красный Бор, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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