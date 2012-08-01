Ревенко Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.08.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.01.1964
Дочь: Ревенко Елена Викторовна
Мать ребёнка: Зеленых Ревенко Надежда Некифоровна
Рождение ребёнка
19.01.1971
Сын: Ревенко Сергей Викторович
Мать ребёнка: Зеленых Ревенко Надежда Некифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.08.2012