Ревенко Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРевенко Виктор

Ревенко Виктор

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.08.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.01.1964

Дочь: Ревенко Елена Викторовна

Мать ребёнка: Зеленых Ревенко Надежда Некифоровна

Рождение ребёнка
19.01.1971

Сын: Ревенко Сергей Викторович

Мать ребёнка: Зеленых Ревенко Надежда Некифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зеленых Ревенко Надежда Некифоровна

Смерть
?.08.2012
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close