Сурин Данила Афанасьев
мужской, родился 1739 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область
умер С 1793 по 1824 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область
ОтецСурин АфанасийДо 1718 ст. г.р.
Супруги
Сурина Агриппина Данилова1741 ст. г.р.
Дети
Сурин Илья Данилов1769 ст. г.р.
(Сурина) Мавра Данилова1774 ст. г.р.Показать еще 3
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Рождение
1739 ст.
Отец: Сурин Афанасий
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1758 по 1768 ст.
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1769 ст.
Сын: Сурин Илья Данилов
Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
1774 ст.
Дочь: (Сурина) Мавра Данилова
Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
1776 ст.
Сын: Сурин Иван Данилов
Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
1778 ст.
Дочь: (Сурина) Прасковья Данилова
Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова
Рождение ребёнка
1784 ст.
Дочь: (Сурина) Ирина Данилова
Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова
Смерть
С 1793 по 1824 ст.
ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987