Сурин Данила Афанасьев 1739 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сурин Данила Афанасьев

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1739 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область

умер С 1793 по 1824 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область

Отец
Сурин АфанасийДо 1718 ст. г.р.
Супруги
Сурина Агриппина Данилова1741 ст. г.р.
Дети
Сурин Илья Данилов1769 ст. г.р.
(Сурина) Мавра Данилова1774 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739 ст.

Отец: Сурин Афанасий

Мать: не указана

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Бракосочетание
С 1758 по 1768 ст.

Жена: Сурина Агриппина Данилова

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Рождение ребёнка
1769 ст.

Сын: Сурин Илья Данилов

Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Рождение ребёнка
1774 ст.

Дочь: (Сурина) Мавра Данилова

Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Рождение ребёнка
1776 ст.

Сын: Сурин Иван Данилов

Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Рождение ребёнка
1778 ст.

Дочь: (Сурина) Прасковья Данилова

Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова

Кашино, Сысертский, Свердловская область

Рождение ребёнка
1784 ст.

Дочь: (Сурина) Ирина Данилова

Мать ребёнка: Сурина Агриппина Данилова

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1793 ГАСО Ф.24. Оп.23. Д.6987

Смерть
С 1793 по 1824 ст.
Кашино, Сысертский, Свердловская область

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