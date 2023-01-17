Чернышова нина анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1959
Рождение ребёнка
17.12.1979
Сын: Чернышов виталий Александрович
Отец ребёнка: Чернышов александр николаевич
Рождение ребёнка
07.11.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чернышов александр николаевич
Рождение ребёнка
11.03.1993
Дочь: Чернышова ксения александровна
Отец ребёнка: Чернышов александр николаевич
Бракосочетание
Неизвестно