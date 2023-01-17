Чернышова нина анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернышова нина анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1959

Отец: Исаев Николай Васильевич

Мать: Исаева александра ефимовна

Рождение ребёнка
17.12.1979

Сын: Чернышов виталий Александрович

Отец ребёнка: Чернышов александр николаевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
07.11.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чернышов александр николаевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.03.1993

Дочь: Чернышова ксения александровна

Отец ребёнка: Чернышов александр николаевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернышов александр николаевич

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