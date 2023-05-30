Видникевич Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВидникевич Татьяна Ивановна

Видникевич Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.?

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каревик Мария Михайловна

Отец ребёнка: Видникевич Михаил Алексеевич

Вроде бы с семьей уехали жить в Америку в 2020-2021 годы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клименко (Видникевич) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Видникевич Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кохович (Видникевич) Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Видникевич Михаил Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Видникевич Михаил Алексеевич

Мы используем куки для улучшения работы сайта.