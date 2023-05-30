Видникевич Татьяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
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Рождение
08.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каревик Мария Михайловна
Отец ребёнка: Видникевич Михаил Алексеевич
Вроде бы с семьей уехали жить в Америку в 2020-2021 годы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клименко (Видникевич) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Видникевич Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кохович (Видникевич) Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Видникевич Михаил Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно