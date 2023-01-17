Корш Валентин Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корш Валентин Фёдорович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.12.1828

Дата смерти

07.06.1883

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1848 по 1850
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1850 по 1862
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862 по 1883
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
07.06.1883
Гейдельберг, Германия
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