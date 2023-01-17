Корш Валентин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения05.12.1828
Дата смерти07.06.1883
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1848 по 1850
Место жительства
С 1850 по 1862
Место жительства
С 1862 по 1883
Смерть
07.06.1883
Гейдельберг, Германия