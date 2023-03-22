Тупицин Николай Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тупицин Степан Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.07.1945
Сын: Тупицын Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Тупицина Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Масальская Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Тупицина Анфиса Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тупицина Анфиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тупицын Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Тупицина Анфиса Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно