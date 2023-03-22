Тупицин Николай Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тупицин Николай Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тупицин Степан Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.07.1945

Сын: Тупицын Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Тупицина Анфиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Масальская Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Тупицина Анфиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупицын Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Тупицина Анфиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тупицина Анфиса Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тупицын Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Тупицина Анфиса Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
Неизвестно
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