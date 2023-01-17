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Гусейнов Рамазан Гусейнович

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Место рождения

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Манкуев Гусейн

Мать: Манкуева Тути Мустафаевна

Хосрех, Кулинский муниципальный район, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусейнов Нуратдин Рамазанович

Мать ребёнка: Бика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусейнов Камиль Рамазанович

Мать ребёнка: Бика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусейнов Ильяс Рамазанович

Мать ребёнка: Бика

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусейнов Алиль Рамазанович

Мать ребёнка: Бика

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бика

Смерть
Неизвестно
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