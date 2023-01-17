Барто (Волова) Агния Львовна
Место рожденияКаунас, Литва
Дата рождения17.02.1901
Дата смерти01.04.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Каунас, Литва
Место жительства
По 1941
Место жительства
С 1941 по 1944
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1944 по 1981
Смерть
01.04.1981