Барто (Волова) Агния Львовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барто (Волова) Агния Львовна

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Место рождения

Каунас, Литва

Дата рождения

17.02.1901

Дата смерти

01.04.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Каунас, Литва
Место жительства
По 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941 по 1944
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 1944 по 1981
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
01.04.1981
Москва, город федерального значения Москва
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