Свотинов Матвей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свотинов Матвей Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1828

Дочь: Саломахина Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Лежайка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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