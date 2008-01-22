Шведов Артем Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шведов Артем Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.01.2008

Пол

Мужской

Отец

1985 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.2008

Отец: Шведов Алексей Федорович

Мать: Шведова Галина

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