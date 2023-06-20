Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Виктор
Виктор
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.10.1924
Пол
Мужской
Отец
Никита
1900 г.р.
Мать
Феодосия Захаровна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1924
Отец:
Никита
Мать:
Феодосия Захаровна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия