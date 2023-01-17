Чернухина (Костыркина) Матрена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернухина (Костыркина) Матрена Ивановна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.

Дочь: Чернухина Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Чернухин Андрей Борисович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.

Дочь: Чернухина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Чернухин Андрей Борисович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.04.1910 ст.

Сын: Чернухин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Чернухин Андрей Борисович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
27.04.1918

Дочь: Чернухина Валентина Андреевна

Отец ребёнка: Чернухин Андрей Борисович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернухин Андрей Борисович

Смерть
Неизвестно
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