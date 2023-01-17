Чернухина (Костыркина) Матрена Ивановна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1905 ст.
Дочь: Чернухина Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Чернухин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
08.03.1907 ст.
Дочь: Чернухина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Чернухин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
07.04.1910 ст.
Сын: Чернухин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Чернухин Андрей Борисович
Рождение ребёнка
27.04.1918
Дочь: Чернухина Валентина Андреевна
Отец ребёнка: Чернухин Андрей Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно