Овсянникова Дарья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Ульяния Алексеевна
Отец ребёнка: Овсянников Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1887 ст.
Сын: Овсянников Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Овсянников Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно