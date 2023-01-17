Овсянникова Дарья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овсянникова Дарья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Ульяния Алексеевна

Отец ребёнка: Овсянников Алексей Петрович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Рождение ребёнка
1887 ст.

Сын: Овсянников Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Овсянников Алексей Петрович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овсянников Алексей Петрович

Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Паньково, Орловский муниципальный район, Орловская область
Смерть
Неизвестно
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