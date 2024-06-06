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Болдырев Фрол Ульянов

Место рождения

Красная Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1814

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1754 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
1777

Жена: Болдырева (Полухина) Устинья Мелентьева

Красная Поляна, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Болдырев Макар Фролов

Мать ребёнка: Болдырева (Полухина) Устинья Мелентьева

Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: (Болдырева) Матрена Фролова

Мать ребёнка: Болдырева (Полухина) Устинья Мелентьева

Рождение ребёнка
Около 1782

Дочь: (Болдырева) Апраксинья Фролова

Мать ребёнка: Болдырева (Полухина) Устинья Мелентьева

Место жительства
С 1782
Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Болдырев Родион Фролов

Мать ребёнка: не указана

Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1814
Озерки, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

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