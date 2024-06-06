Болдырев Фрол Ульянов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1814
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1777
Рождение ребёнка
Около 1777
Мать ребёнка: Болдырева (Полухина) Устинья Мелентьева
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: (Болдырева) Матрена Фролова
Мать ребёнка: Болдырева (Полухина) Устинья Мелентьева
Рождение ребёнка
Около 1782
Дочь: (Болдырева) Апраксинья Фролова
Мать ребёнка: Болдырева (Полухина) Устинья Мелентьева
Место жительства
С 1782
Рождение ребёнка
Около 1790
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1814