Корсакова Надежда Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиДо 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881
Дочь: (Корсакова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Бракосочетание
18.01.1881
Рождение ребёнка
05.09.1885
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Рождение ребёнка
13.04.1888
Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович
Смерть
До 1890