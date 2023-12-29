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Корсакова Надежда Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

До 1890

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1881

Дочь: (Корсакова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Бракосочетание
18.01.1881

Муж: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.09.1885

Сын: Корсаков Иван Васильев

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Рождение ребёнка
13.04.1888

Сын: Корсаков Фёдор Васильев

Отец ребёнка: Корсаков Василий Иванович

Смерть
До 1890

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