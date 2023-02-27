(Вышневецкая) Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вышневецкая) Прасковья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вышневецкий Григорей

Отец ребёнка: Вышневецкий Алексей

Рождение ребёнка
1832

Сын: Вышневецкий Семён

Отец ребёнка: Вышневецкий Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вышневецкий Алексей

Место жительства
Неизвестно
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
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